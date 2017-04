Primero se exhibe en panteón y ahora se oculta en redes

Ciudad de México– La actriz de cine porno, Janeth Rubio, La Prima, usó la cuenta @JANETHLAPRIMA1 para anunciar su grabación erótica en un panteón de Guadalajara; sin embargo, tras denuncias de las autoridades y la sociedad civil por este acto ahora se oculta detrás de la cuenta a @JanethRubioXXX.A través de la nueva apariencia de su cuenta, en la que tiene a más de 109 mil seguidores, la joven continúa con la promoción de su video pornográfico en el panteón de Mequiztán, esto, pese a que podría enfrentar una pena de hasta dos años de cárcel.“La única forma de ver mi video es en mi página http://janethrubio.com (NO ES GRATIS!)”, publicó el 31 de marzo en esa red social.De acuerdo con el artículo 135 del Código Penal de Jalisco los “actos obscenos” en lugares públicos son calificados como delitos contra la moral pública, por lo que quienes los lleven a cabo podrían ir a prisión.”Se impondrán de tres meses a dos años de prisión: Al que fabrique, reproduzca o publique libros, escritos, imágenes y objetos obscenos y al que los exponga o, a sabiendas los distribuya, haga circular o transporte; al que en sitio público y por cualquier medio ejecute, y haga ejecutar por otro u otros, exhibiciones obscenas o al que lo haga en privado, pero de manera que pueda ser visto por el público”, se precisa en el documento.En la cuenta @JanethRubioXXX aparece el mismo contenido que la actriz tenía en el perfil @JANETHLAPRIMA1 (que dejó de utilizar este fin de semana) incluso la publicación del pasado 15 de marzo en la adjuntó una foto de ella en un panteón y preguntó a sus seguidores: “¿Dónde creen que grabé?”.En torno al escándalo de la grabación, el titular de la empresa SexMex, que grabó el video, Fernando Deira, aseguró que ésta tiene más de año de haberse rodado y que no fue grabada en el panteón de Guadalajara.El video porno del panteón hizo más popular a @janethlaprima1. La productora @sexmexofficial asegura que la apoya y aclara una cosa... pic.twitter.com/ZCJMAq9LYS— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 31 de marzo de 2017”A lo mejor le quiso dar un toque tapatío para causar una polémica aquí en Guadalajara, pero ese video no fue grabado ni en Guadalajara ni en Jalisco”, afirmó para Imagen Noticias.“Los abogados le dan asesoría a Janeth, al respecto, por cualquier posicionamiento que tome cualquier autoridad ya sea municipal, estatal, o federal”, aseveró el empresario.De acuerdo con el presidente municipal, Enrique Alfaro Ramírez, las autoridades no otorgaron permiso alguno para la grabación de esta escena pornográfica en el cementerio; además, los servidores públicos que puedan estar relacionados con este caso podrían ir a prisión y ser destituidos de su cargo.”Por parte de la autoridad no hay ningún permiso o autorización para que se hiciera algún ejercicio de filmación dentro de este panteón”, afirmó en días recientes.Agregó: “si se encuentra la responsabilidad de servidores públicos por permitir esto, también se les impondrá de tres meses a tres años de prisión y multa de treinta a doscientos días de salario, inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, por el término de seis meses a tres años, y destitución, en su caso”.Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 135 del Código Penal local, los actores de la grabación, así como el equipo de grabación, edición, difusión, comercialización, entre otros, podrían ser sancionados.