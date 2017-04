Abandona a su perro en la calle, lo graban, y causa indignación

Ciudad de México─ En las últimas horas se difundió y se hizo viral un material videográfico que muestra cómo un hombre de Zapopan, Jalisco, llega a una veterinaria a pedir que se queden con su mascota, pues ya no puede cuidarla, y ante la negativa de los empleados, el sujeto decide abandonarlo.Sube a su auto y le cierra a puerta. Las imágenes quedaron captadas en tres diferentes ángulos, en donde se puede ver claramente al hombre. La difusión del video ha causado indignación en redes sociales."#lordabandonaperros Hoy si necesito su ayuda! Una personita apareció hoy en el hospital diciendo que venía a dejar a su perro por qué (sic) ya no lo podía cuidar, al decirle que no podía hacerlo, simplemente dijo pues aquí lo voy a soltar, y se fue, afortunadamente las cámaras nos ayudarán a decirle que no se preocupe, que su perro aquí se refugio (sic) y que se lo estamos cuidando, por lo menos ayudenme (sic) a difundirlo para que no lo vuelva a hacer, COMPARTAN!!! #LORDABANDONO", publicó Ignacio Hernández, profesor de la Universidad de Guadalajara.La intención de difundir el video, dijeron, es para exhibir al dueño y avisarle que su perro aún sigue en la veterinaria...Esperándolo.Le llaman #LordAbandono.