Alumnos de Jiujitsu persiguen a ladrón en Río de Janeiro

Associated Press

Río de Janeiro– Un presunto ladrón aparentemente intentó asaltar el gimnasio equivocado en Río de Janeiro.Imágenes de cámaras de seguridad, que se han difundido ampliamente en las redes sociales, muestran al sospechoso entrando al gimnasio y saltar por encima del control de acceso tras discutir con la recepcionista. Segundos después, se ve al hombre salir corriendo mientras es perseguido por varios estudiantes de jiu-jitsu en uniforme.El maestro de jiu-jitsu Edgar Neto dijo a The Associated Press que el incidente ocurrió la noche del lunes y que él lo reportó a la Policía.El sospechoso logró escapar y la Policía dijo el miércoles que no ha sido arrestado, pero que lograron recuperar una de las sandalias que perdió durante su huida.