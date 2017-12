Hasta 'Los Simpson' predijeron que Disney compraría Fox

Internet /

Ciudad de México– Una vez más, Los Simpson predicen el futuro que hoy se confirmó, pues en 1988 hicieron una sátira que vaticinaba la venta de la empresa que transmite la serie animada, 21th Century Fox, al conglomerado de medios Disney.Este jueves se confirmó la venta por 52 mil 400 millones de dólares, pero hace casi 20 años la familia de Springfield ya lo había anunciado en el episodio 10x05, titulado When You Dish Upon a Star .En el capítulo, que se emitió en Estados Unidos en agosto de 1998 y en que figuraban las voces de Alec Baldwin, Kim Basinger, Brian Grazer y Ron Howard, en cuya trama Homero descubría por accidente que Baldwin y Basinger pasaban sus vacaciones en Springfield y las estrellas le contrataban a cambio de que les guardara el secreto de su visita a la localidad.En su mansión, coincidía con el director de cine Howard, al que Homero trataba de convencer para que produjese un guión suyo sobre un robot asesino y otro sobre un pastel parlante.Por boca floja Homero es despedido e inicia una batalla entre los actores de Hollywood que culmina en una orden de alejamiento que le impide acercarse a cualquier persona famosa.Pasado el juicio, Howard acude a la sede de 20th Century Fox, "Una división de Walt Disney Co.", según el cartel, donde trata de vender un guión. Ante la negativa que recibe, prueba suerte con las ideas de Homero, del robot asesino y el pastel parlante que terminan siendo de la aceptación de los nuevos estudios.