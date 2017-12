¡Sin remordimiento! Mujer abandona a perrito

Tomada de video /

Monterrey, Nuevo León– Cámaras de seguridad de una veterinaria particular ubicada en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, captaron el momento cuando una mujer abandonó a un perrito en las afueras del establecimiento.El video publicado el pasado 15 de diciembre en la cuenta de Facebook de Casa Luca evidencia a la supuesta dueña dejando al cachorro, de aproximadamente dos meses, a la intemperie y en condiciones de descuido.Según información recabada por el periódico ABC, personal de Casa Luca resguardó al can e hicieron un llamado para que no compren ni regalen perros ni gatos en esta temporada, pues serán abandonados posteriormente, ya que la gente no está consciente de que requieren cuidados, alimentación, vacunas y atención.Además, solicitaron un hogar temporal para el cachorro, pues no cuentan con espacio en el establecimiento.