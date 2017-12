Le hunden la frente con un brutal codazo

Excelsior /

No fue un combate cualquiera en el Sainamyen Stadium Patong. El luchador de Muay Thai, Jeremy, sufrió un tremendo impacto en la frente que le ocasionó una lesión poco común.En un episodio de la pelea que se realizó la semana pasada, su rival fue al ataque, arrinconó al francés y en un engaño propinó codazo en la frente. De inmediato, la secuela del golpe se reflejó: Jeremy tenía hundida la frente.El francés no cayó a la lona y siguió de pie en el cuadrilátero. El referee tuvo que intervenir para que el galo fuera revisado por un médico, quien dijo que no podía seguir en la disputa.Las imágenes del impacto fueron compartidas por Jonny Betts, compañero del luchador.“Una herida desagradable causada por un codazo. Tuvo una cirugía, le deseo una rápida recuperación”, escribió.Posteriormente, a través de Facebook dio una actualización del estado de salud de Jeremy:“Está ahora fuera del hospital después de la cirugía. Para arreglar la fractura con una placa de titanio. Sin lesión cerebral y nunca se ha mareado”, señaló.