Terapia con esperma, el futuro del tratamiento contra este cáncer

Internet /

Los resultados fueron impresionantes ya que el 87 por ciento de las células cancerosas se destruyeron en sólo tres días.El cáncer es una de las enfermedades más temidas del siglo XXI. Aunque un tratamiento como la quimioterapia es una forma efectiva de tratar el cáncer, esta cura también termina produciendo efectos secundarios no deseados en las personas, como fatiga, pérdida de cabello y náuseas, escribe Cultura Colectiva.Los efectos negativos de la quimioterapia se deben a que este tratamiento termina matando no sólo las células cancerígenas, elimina también las células sanas. Aunque muchos han sido los esfuerzos durante años para curar el cáncer de una forma más segura, eficaz y no agresiva, los científicos no han podido encontrar una cura al cáncer, hasta ahora.Muchos son los tipos de cáncer, pero hay uno en el que los científicos han podido encontrar una solución particular: el cáncer de cuello uterino. Según los doctores, el esperma tiene la posibilidad de aplicar un tratamiento positivo para la persona con cáncer cervicouterino.¿De qué trata este tratamiento con esperma? Cuando hablamos de quimioterapia, esta generalmente se administra por vía oral o intravenosa y, debido a los efectos secundarios negativos, debe administrarse en dosis limitadas, pero aun así afecta gran parte del organismo. Sin embargo, el esperma, según los científicos, tiene la capacidad de dirigirse sólo hacia las células cancerosas del cuello uterino, lo que minimiza los efectos secundarios y permite una dosificación más fuerte.Otro punto positivo que se ha visto con este tratamiento es que los espermatozoides no causan que el sistema inmunológico del paciente se inflame debido a las proteínas y prostasomas en las membranas celulares.Debido a las perfectas particularidades del esperma para tratar el cáncer cervicouterino, científicos del Instituto Leibnitz de Investigación de Materiales y Estado Sólidos en Alemania se dedicaron a investigar el potencial de la lucha contra el cáncer con esperma que contenía clorhidrato de doxorrubicina (DOX-HCl), un fármaco utilizado con frecuencia en la quimioterapia.Para saber si este tratamiento tendría éxito, los doctores liberaron el esperma modificado en un plato que contenía mini tumores de cáncer de cuello uterino.Los resultados fueron impresionantes ya que el 87 por ciento de las células cancerosas se destruyeron en solo tres días. Los científicos aseguran que a diferencia de las alternativas sintéticas, los espermatozoides tienen la capacidad de fusionarse con las células cancerosas del cuello uterino, algo que evita que las drogas se diluyan y se descompongan, haciendo que el tratamiento sea más efectivo y cómodo para el paciente.Esta técnica aún no se ha probado en humanos, pero los investigadores esperan que en un futuro pueda usarse para tratar el cáncer de cuello uterino, así como otras condiciones asociadas con el sistema reproductivo de las mujeres.