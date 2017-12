Hombre compró su BMW con todos los centavos que ahorró

Todos tenemos nuestras propias alcancías en casa y nos preguntamos qué podríamos comprar con la cantidad que hemos ahorrado, escribe LAD Bible.Bueno, en China, resulta que podrías comprar un auto nuevo, ya que un hombre de negocios hizo su primer pago inicial de un BMW en monedas.Según informes locales, el hombre no identificado, que trabaja en negocios mayoristas, compró el automóvil por alrededor de 400 mil yuanes (£ 45 mil euros / $ 60 mil dólares) el 18 de diciembre.Sin embargo, insistió en pagar la primera cuota en cinco monedas mao (5 pennys) por un total de casi ocho mil euros (106.86 dólares). Esa es una forma de ponerlos en uso, supongo."Ellos [las monedas] eran los cinco maos que el cliente había estado ahorrando a lo largo de los años. Había un valor de unos 70 mil yuanes (7 mil 954 euros) en total", dijo el Sr. Gu, gerente de ventas de BMW en Putian, provincia de Fujian, a Pear Video .Los trabajadores de la tienda de automóviles se vieron obligados a pasar horas en el taller sentados contando las monedas de cobre.Aparentemente, incluso viajaron a la casa del cliente para recoger alrededor de 10 cajas de monedas. Es una gran dedicación para hacer una venta, tienes que decirlo.Lamentablemente, no sería capaz de salirse con la suya en muchos otros países. En el Reino Unido tendrías la suerte de poder comprar un boleto de autobús si no tenías el cambio correcto.Esto se debe a que los países tienen diferentes definiciones de lo que se denomina 'moneda de curso legal', la moneda que puede usar legalmente para pagar una deuda. En el Reino Unido, esto se presenta en forma de monedas Royal Mint (las que tienen la cabeza de Queen) y billetes de banco.En el Reino Unido, existen restricciones sobre cómo se pueden usar monedas de menor valor como moneda de curso legal. Las monedas de cobre de 1p y 2p solo se pueden usar para pagar deudas de hasta 20p, suficiente para un Freddo, pero no mucho más.Las monedas de 5p y 10p que no sean de bronce se pueden usar para pagos que no excedan £ 5, lo que es útil si tienes poco dinero cuando corres para un autobús. Las monedas de 20p y 50p, sin embargo, son válidas para pagos de hasta £ 10.Una vez que haya alcanzado sus nuevas y brillantes monedas de libra y más, no hay límites en cuanto a lo que puede comprar con ellas, sin importar cuántas use.Así que comienza a pegar tus monedas de repuesto en frascos y guárdalos en cajas en tu ático. ¿Quién sabe? Tal vez algún día puedas usarlos para comprar tu propio BMW.