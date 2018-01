Empresa vendió el Xbox One X a 1 peso

Especial /

Ciudad de México– Hubo incautos que cayeron, reporta Dinero en imagen.Actualmente la consola más cara del mercado es el Xbox One X, el cual tiene un precio de lista de 12 mil pesos y con suerte, puedes hallarla en 10 mil.Sin embargo, ayer en la tarde se reportó que la tienda Start Games, por medio de Amazon, vendía esta consola en un peso, más 265.29 pesos de envío.Al parecer fue un error, o se trata de un fraude, pues tras unas horas, desapareció esta “oferta” y cancelaron las ventas, pero no han regresado el costo del envío a sus "compradores" (también llamados abusivos).En estos momentos la página de Start Games y sus redes sociales están desaparecidas y no han dicho nada al respecto. Cabe destacar que Amazon es un intermediario y no se hace responsable.