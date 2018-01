Mexicanos le echan carne al pastor a sus pizzas porque... ¡Genios!

Facebook |

Por años, la humanidad se ha enfrentado al mismo dilema: ¿pizza o tacos?, escribe Buzzfeed.Pero como a los mexicanos nos sobra ingenio, en Tijuana acaban de encontrar la solución perfecta al problema con su propia versión de pizza de carne al pastor.No, no estamos hablando de la pizza al pastor que puedes encontrar en todas partes... En Tijuana la llevaron a otro nivel.¿Te preguntas por qué?, muy fácil, pues porque aquí juntan pizza de pepperoni de Little Caesars + carne al pastor + verduras + guacamole + salsas para hacer una bomba máxima de sabor.¿Lo mejor? ¡Pueden conseguirla en todas partes!La gente simplemente va y compra su pizza, la llevan con su taquero de confianza y terminan con una comida épica."Me da 10 taquitos al pastor con todo, ¿pero me los pone en esta pizza?"Gracias a la idea de algún héroe, esta receta se está volviendo cada vez más popular entre los tijuanenses y, la neta, los demás estados nos estamos tardando en intentarlo. Tijuana, tierra de genios.