El chocolate podría dejar de existir en 40 años

Associated Press /

Claro que el mundo no puede quedarse sin chocolate, así que para protegerlo; la compañía Mars, encarganda de la elaboración de chocolates como Snickers y M&M’s colabora con la Universidad de Berkeley para hacer una planta de cacao más resistente que nos permita seguir consumiendo ese dulce manjar, reporta Univisión.Tal parece que solo nos quedan unos 40 años de producción de chocolate en el mundo antes de que el cambio climático nos lo arrebate. Y es que la mayor parte del chocolate que consumimos viene solo de dos regiones en el mundo, Costa de Marfil y Ghana.Estas ubicaciones tienen las condiciones específicas, tanto de temperatura como de humedad, para que el cacao pueda crecer. Sin embargo debido a los drásticos cambios en el clima, esta franja tropical ubicada al norte del ecuador podría ya no tener la humedad necesaria para que esta planta se desarrolle.La idea ahora es modificar genéticamente la planta de cacao utilizando la técnica CRISPR, que permite pequeños ajustes de ADN y que hará que esta planta pueda seguir creciendo en condiciones más secas.Tal vez sea más fácil cuidar nuestro planeta para no tener que modificar genéticamente las cosas que más nos gustan.