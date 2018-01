Valiente perrito se enfrenta a dos leones

Ciudad de México– Varias personas fueron testigos de un increíble y gracioso momento, pues un perrito se enfrentó a dos leones y no solo salió ileso, también logró asustar a uno de ellos.Las imágenes fueron captadas en la reserva de Ngorongoro, en Tanzania, donde un grupo de personas observaban a lo lejos a un león y una leona. La sorpresa llego cuando escucharon los ladridos de un pequeño perro que se acercaba a ambos animales.En el video se observa al perro que ladra a la pareja de leones, mientras estos permanecen tranquilos. El can se acerca al león y este retrocede del susto, al igual que la leona. Al pequeño perro no le bastó con eso, ya que continuó ladrándole al macho, mientras este retrocedía asustado.Al final el perro salió victorioso -e ileso- del lugar.