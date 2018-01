En este pueblo llegaron a los -62ºC

Como cuando te levantas, pisas el maldito suelo todo frío de tu cuarto y te arrepientes ipso facto de vivir. Ahora, ¿imaginas hacer lo mismo, pero a… -62ºC? Así los niños en Oymyakon una localidad ubicada en Rusia, en donde todo mundo, desde los niños a la escuela, hasta los godínez a la oficina, salen de sus casas sin problemas a -52 ° C (-62 ° F). Este remoto, y lejano y olvidado pueblo de Siberia es considerado el sitio más frío del mundo que esté realmente habitado, y en estos días, su temperatura ha caído en picado a -62°C (-80 ° F) WHAAAT?!El frío está tan grosero, que hasta las pestañas de las personas se convierten en algo así como clavos de nieve. La estación meteorológica oficial en este lugar registró -59 ° C (-74 ° F), pero el nuevo termómetro electrónico afirmó que el clima era de -62 ° C (-80 ° F). De hecho, irónicamente dejó de funcionar después de alcanzar estas temperaturas más frías que cuando declaras tu amor por alguien y sólo te dicen ‘gracias’.