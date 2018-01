Mujer sobrevive después de ser aplastada por un letrero

Internet /

Ciudad de México– Cámaras de seguridad de una calle en China mostraron el impactante momento en que un letrero cayó sobre una mujer, que afortunadamente sobrevivió al incidente.En las imágenes se observa a la mujer caminando sobre la banqueta frente a varios locales. De repente voltea hacia arriba y se observa cómo cae sobre ella el letrero de un restaurante.La mujer no logró esquivar el letrero.Personas que se encontraban cerca del lugar corrieron a ayudarla y removieron el enorme letrero, para que ella pudiera salir.De acuerdo al New York Post, la mujer solo sufrió heridas en la cintura y una pierna.El letrero que se cayó pertenecía a un restaurante local.Con información de New York Post