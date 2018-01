Hombre malhumorado sube en pleno show a golpear a comediante

Ciudad de México– El comediante de stand up, Steve Brown, fue brutalmente atacado por un espectador en pleno show, ante los gritos de pavor del resto del público en The Comedy House en Carolina del Sur el pasado domingo.Un video del momento en el que el furioso hombre sube al escenario para intentar darle puñetazos y golpear a Brown con un pedestal de micrófono y un banquillo, circula por la red.No está claro qué fue lo que motivó al atacante, pero Brown aseguró que no existió ninguna provocación.“Gracias todos por sus mensajes”, expresó el comediante.