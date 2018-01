Le pusieron el cuerno y ella ¡perdió casi 80 kilos!

Un trago amargo puede sacar lo mejor de uno, y para muestra de ello, Leanne Champ, una mujer que a sus 28 años de edad, decidió superar la infidelidad de su esposo cuidándose a sí misma, escribe Daily Mail.Fue así como logró perder 77 kilos y su marido infiel.Su matrimonio infeliz la llevó a convertirse en cliente frecuente de McDonalds, y poco a poco alejarse del ejercicio, hasta llegar a pesar 127 kg.,“Tenía 24 años, me subí a la báscula y pesaba lo que nunca imaginé que llegaría a pesar. Sabía que las cosas tenían que cambiar, y dejé un infeliz matrimonio en el que mi esposo estaba teniendo una aventura, y de paso, 77 kg., que me sobraban”.Su situación anímica y el trabajo, eran dos retos que tenía que afrontar para llegar a su meta y alcanzar su peso ideal, mismos que pudo superar, pues nada le quitaba esas ganas de alcanzar su objetivo."Sabía que estaba bajando de peso a un ritmo saludable. A veces cedí a la tentación y las golosinas, lo que me alivió la presión. Quería cambiar la forma física en que me veía, pero también necesitaba un cambio en mi mentalidad, pues había tenido dos años realmente difíciles", dijo Leanne Champ.Así que ya sabes, la próxima vez que seas víctima de infidelidad, recuerda que no hay mejor lección que la que se da con guante blanco.¿Qué te pareció la “venganza” de esta chica?