La entrevista de Enrique Guzmán que enojó a la comunidad LGBT

Escándala es uno de los medios más populares sobre cultura pop y cultura LGBTTIQ en nuestro país.Recientemente, su reportero Quique Galdeano fue enviado para hacer una entrevista a Enrique Guzmán, Angélica María y César Costa.Desde el inicio, Enrique mostró desinterés e indiferencia, pero todo se puso más raro cuando Galdeando les dijo que Escándala es un medio de la comunidad LGBTTTIQ.El cantante preguntó qué era eso de la comunidad LGBT y Quique le explicó.Enrique Guzmán le preguntó muy sorprendido al entrevistador si él pertenecía a "ese grupo".Y cuando el reportero les comentó que antes no había tanta apertura para la comunidad, Guzmán le contestó: "Puñales han habido siempre"Angélica María intervino con un mensaje positivo, pero en medio de su frase, Enrique Guzmán la calló y le dijo "ya te vas, mi vida".La entrevista duró menos de un minuto y medio, y Escándala subió el video con el siguiente comunicado:Algunas personas piensan que cortar la entrevista así muestra una gran falta de profesionalismo.Pues, tienen un gran punto: las celebridades le deben mucho a los medios.Aunque algunos señalaron que Quique Galdeano no estaba preparado, para otros, esto no es lo importante en la discusión.Tampoco importa que Enrique Guzmán pertenezca a otra generación.Pues, por ejemplo, la actitud de Angélica María fue muy diferente y son contemporáneos.Lo que hay que rescatar es que, no importa si perteneces a la comunidad o no, la discriminación no es una opción.Aquí puedes ver la entrevista completa.