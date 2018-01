Grumpy Cat gana demanda de 710 md contra marca que usó su imagen

Associated Press /

Grumpy Cat es una gata, un meme y la estrella de una película. Además es una marca registrada, y usar su imagen sin permiso te puede costar caro.Tras una disputa de tres años, un tribunal de California ha condenado a la empresa Grenade Beverage a pagar 710 mil 001 dólares al titular de la marca Grumpy Cat por infringir los derechos de autor de la gata (quien probablemente ha reaccionado con una expresión malhumorada).El origen de la disputa es un acuerdo de licencia que se remonta al año 2013. Grenade, una marca de bebidas, llegó a un acuerdo con Grumpy Cat para vender un café helado con la imagen de la gata, el “Grumppuccino”. El problema es que también hicieron camisetas y una línea de café tostado que no habían sido autorizadas por los titulares del meme.Grumpy Cat demandó a Grenade en 2015, y Grenade contestó con una contrademanda que alegaba que Grumpy Cat no llegó a promocionar su marca, como se indicaba en los términos del acuerdo. Finalmente, un jurado ha fallado a favor del fenómeno de Internet.“Es un precedente importante”, explicó el abogado de Grumpy Cat. “Es el primer veredicto jamás presentado a favor de un meme viral, los memes también tienen derechos”. [The Wrap]