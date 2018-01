El "fail" de Vanity Fair en la portada especial de los Oscares

Internet /

Vanity Fair presentó su número sobre Hollywood que presenta cada año en la temporada de premiaciones, escribe El Impulso.La actriz estadounidense Reese Witherspoon les pidió a sus fans que la acepten por lo que es, luego de que la revista “Vanity Fair” revelara su “secreto”.Y es que la foto que presenta a 12 estrellas de Hollywood, la cual fue tomada por la reconocida fotógrafa Annie Leibovitz, fue editada digitalmente con un resultado final que a muchos ha llamado la atención.Reese Witherspoon aparece abrazada con Oprah Winfrey en la portada de Vanity Fair“Bueno… supongo que todos lo saben ahora… tengo 3 piernas. Espero que aun así me acepten por lo que soy”, escribió Witherspoon en Twitter.Vanity Fair asegura que en realidad no hay ninguna tercera extremidad, sino que es un efecto “del forro de su vestido” el que hace parecer que tiene otra pierna.De cualquier manera, la actriz no fue la única que ganó una extremidad adicional en este número de la revista.En una fotografía que estuvo publicada en la página web de Vanity Fair, ahora ya retirada, la conductora Oprah Winfrey aparece con una tercera mano.“Yo acepto tu tercera pierna como sé que tú aceptas mi tercera mano”, le respondió Oprah al tuit de Witherspoon.Ante esa falla, Vanity Fair intentó bromear también en Twitter, preguntándole a la conductora de televisión: “¿Cómo podemos esperar que hagas malabares con solo dos manos?”.Pero la edición de la fotografía de Leibovitz también tuvo otros retos.El actor James Franco fue eliminado digitalmente después de que fue acusado de conductas sexuales inapropiadas para con cinco mujeres, algunas estudiantes de su academia de actuación.Un portavoz de Vanity Fair dijo al sitio The Hollywood Reporter: “Tomamos la decisión de no incluir James Franco en la portada de Hollywood una vez que supimos de las acusaciones de conductas inapropiadas en su contra”.No fue necesaria una nueva sesión de fotos porque las estrellas seleccionadas para la portada son fotografiadas por separado en pequeños grupos.Pero el traspié de edición de este número quedó a la vista de todos.