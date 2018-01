Niña lleva gomitas a la escuela.. sin saber que tenían mariguana

Internet /

Una niña de nueve años repartió entre sus amigos de la escuela gomitas, que contenían THC, compuesto psicoactivo de la marihuana; aunque ella no lo sabía.Según el medio KRQE-TV, referido por Arena Pública, la estudiante, quien compartió con tres de sus amigos los dulces empaquetados en una envoltura que decía "Increíbles", comenzó a sentirse muy mareada, luego de comer tres gomitas, por lo que fue llevada a la enfermería de la escuela, School of Excellence de Albuquerque.Kristy Del Curto, directora del colegio, dijo al medio citado que notó a la niña con un comportamiento extraño y "decía que no podía ver".Cuando la enfermera preguntó a la menor cuáles eran sus síntomas, ella explicó que se sentía enferma y mareada, por lo que sospechó, en un principio, que era una intoxicación alimentaria por la cafetería de la escuela. Aunque luego descubrieron que los dulces que ingirieron, ella y sus amigos, contenían THC, razón por la que se sentía así.El resto de los estudiantes que comieron gomitas, fueron llamados a la enfermería, y los paramédicos supervisaron a los niños para estar atentos a cualquier reacción adversa. Las autoridades de la escuela, contactaron a los padres de los niños, al Departamento de Niños, Jóvenes y Familias y al Departamento de Policía de Albuquerque.Se desconoce si hubo cargos en contra del abuelo de la niña, a quien pertenecían las gomitas.