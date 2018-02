Se gana la lotería y muere días después

Internet /

Quizá nunca acabaremos de entender el porqué de las cosas… Este viernes falleció Donald Savastano, un carpintero que vivía en Nueva York y que, este diciembre, se ganó la cuantiosa cantidad de un millón de dólares en el juego “Merry Millionaire”, así lo informa Newsday.Al ganar el premio, Savastano comentó a los medios locales que no había podido ir al doctor, así que lo primero que haría con su dinero sería acudir a uno… lamentablemente, las noticias en su consulta no fueron tan buenas pues los doctores le hicieron saber que tenía cáncer metatásico en etapa 4.De acuerdo a la información de Newsday, el carpintero recibió el 8 de enero una suma global de 661 mil 800 dólares, desgraciadamente, el pasado viernes, Donald Savastano murió, dejando pasar solo unas semanas después de ganar el dinero.“Trabajaba por cuenta propia. No tenía seguro. No se había sentido bien por un tiempo, supongo, y cuando recibió el dinero, fue al médico”, comentó a ABC7 Danielle Scott, uno de los trabajadores de la tienda en donde Donald compró su ticket ganador.Además de su visita al médico, Savastano deseaba gastar su dinero en un nuevo camión para su trabajo y para irse de vacaciones.