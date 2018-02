Peta y su problema con las Tortugas Ninja

Internet /

Todos sabemos que una de las actividades favoritas de las Tortugas Ninja después de la aventura es juntarse para comer decenas y decenas de pedazos de pizza. Hawaiana, de pepperoni, de salami y cuatro quesos. Sin embargo, aunque siempre que vemos las felices imágenes de este festín en la pantalla, no podemos evitar querer un poco, Peta no lo ve con tan buenos ojos, escribe Konbini.En septiembre de 2018, Nickelodeon lanzará la promoción de un reboot de las Tortugas Ninja en 2D, llamado Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Justo se preparaban para esto cuando recibieron una carta escrita de la mano de Lisa Lange y Lauren Thomasson, vicepresidenta y jefe de proyecto de la asociación Peta (People for the Ethical Treatment of Animals).En dicha carta, la asociación le solicitó a la cadena reemplazar la clásica comida de las Tortugas Ninja por pizzas veganas. Aquí una sítnesis publicada en el sitio de Peta : "Los niños de hoy ya adoptan la comida vegana, entonces ¿por qué las Tortugas Ninja no harían lo mismo? La pizza vegana es más popular, más sana y más respetuosa de los animales que la pasada de moda pizza de queso."La carta también cita las estadísticas de adopción del régimen vegetariano en los jóvenes norteamericanos. Cada vez más, los jóvenes de la generación Z adoptan un menú vegano (más del 42 por ciento en cuatro años). Además, Peta nos recuerda que cada vez más las pizzerías deben adaptarse a este nuevo estilo de vida.Hasta el momento no ha habido una respuesta por parte de la cadena aunque no vemos por qué Raphael no pediría una rica pizza provenzal para sus hermanos y él.