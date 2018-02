Ahora podrás ver a Nicolas Cage en tu película favorita

Madrid– Una aplicación para smartphones, denominada FakeApp, que, a partir de un avanzado algoritmo y la tecnología llamada Deep Learning, permite a sus usuarios suplantar la cara de una persona en un determinado video por la de cualquier otra.Dicha app, que se popularizó entre los jóvenes desde que salió al mercado, ha desatado la polémica debido a que varios usuarios han cambiado los rostros de actrices porno por los de estrellas de Hollywood. Una técnica que ya ha reportado denuncias a la compañía responsable de la aplicación por su uso indebido.Sin embargo, también han surgido iniciativas curiosas y que, a priori, no hacen daño a nadie. Es el caso de la que atañe a Nicolas Cage, quien se ha visto convertido en meme gracias a los usuarios de la aplicación.Y es que un grupo de internautas ha colgado varios vídeos del actor suplantado el rostro de personajes míticos de la historia del cine.Lois Lane, Indiana Jones, el T-1000 de Terminator, James Bond o Stannis Baratheon de Game of Thrones son solo algunos de los rostros que, a partir de esta divertida iniciativa, ha terminado por ocupar Nicolas Cage.Por supuesto, el actor no ha hecho declaraciones al respecto y ni siquiera se sabe si tendrá conocimiento de haberse convertido en semejante contenido viral en internet.