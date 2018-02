Venden bolsos hechos con... ¡billetes venezolanos!

Tomada de video /

.@MMalaverM: "En Maicao haciendo bolsos y carteras con los billetes de a 100. Un uso que les transfiere algún valor y revela la catástrofe de las políticas monetarias maduristas pic.twitter.com/G11LavKkwk



— SALA DE INFORMACION (@saladeinfo) 1 de febrero de 2018

Ciudad de México– La crisis que atraviesa Venezuela sigue evidenciándose en el exterior del país petrolero.Desde la semana pasada circula un video a través de las redes sociales donde los billetes de 100 bolívares están siendo utilizados para la elaboración de bolsos en la región de Maicao en Colombia.En las imágenes se observa como varias personas se encargan de tejer el mencionado billete, luego que el sistema monetario del país petrolero perdió su poder adquisitivo a raíz de la hiperinflación por la que atraviesa su sistema financiero.Conforme el medio local Venezuela al día, esta es la primera situación irregular que se presenta con el papel moneda venezolano en el exterior, desde que en 2016 circulara en las redes sociales un video en el que unos ciudadanos colombianos quemaron una gran cantidad de billetes de la mencionada denominación.La agencia France Press entrevistó a Wilmer Rojas, de 25 años, que comenzó armando barcos con billetes que encontraba en la calle y que actualmente confecciona los bolsos en los que utiliza hasta 800 piezas de la moneda venezolana.Los billetes los doblan como un origami y son entrelazados con hilo y aguja; comentó que aprendió esta técnica de otro artesano.“Se pueden hacer con papel de revista o periódico, pero con billetes es más fácil porque no valen nada y son del mismo tamaño, no hay que perder tiempo cortándolos”, explicó.Por su parte, la economista Tamara Herrera comentó a la agencia francesa que la moneda venezolana sea usada como “juguete” y no como medio de pago es la mejor expresión de la pérdida de su valor.