Quiere primaria japonesa uniformes Armani

Associated Press /

Tokio- Una escuela de primaria pública de Tokio desató la indignación entre los padres de sus alumnos, tras anunciar que planea solicitar uniformes diseñados por la marca de lujo Giorgio Armani, según el medio local NHK.La primaria Taimei Elementary School, situada en el exclusivo barrio de Ginza de la capital nipona, pidió a los padres que adquirieran un uniforme completo de la conocida marca italiana, que incluya suéteres y calcetines, con un costo de 80 mil yenes, cerca de 735 dólares o casi 13 mil 770 pesos.El uniforme propuesto incluye un sombrero y un pequeño bolso.Actualmente, el uniforme de un niño cuesta un poco más de 155 dólares, 2 mil 900 pesos, y el de una niña es de alrededor de 180 dólares, 3 mil 380 pesos aproximadamente.En una carta a los padres en noviembre, el director de la escuela, Toshitsugu Wada, les decía que Taimei es un punto de referencia en Ginza, por lo que el nuevo uniforme estaba pensado para unificar el estilo de la institución educativa en el entorno en el que se encuentra.Pero, la misiva informativa no incluía el costo promedio del nuevo atuendo.Dicha escuela está ubicada a menos de 300 metros de la tienda de Armani del conocido barrio comercial, un detalle que no pasó desapercibido entre los padres, quienes señalaron que esta iniciativa puede dar una lección errónea a los estudiantes sobre el uso del dinero.Se generó tal polémica que el ministro de Finanzas, Taro Aso, comentó que los precios parecían bastante altos para unos uniformes de una escuela primaria.Claramente, es muy caro y sería muy grave que algún estudiante no pudiera permitírselo”, dijo Aso.Por su parte, el ministro de educación, Yoshimasa Hayashi, expresó que el centro educativo debería haber discutido el asunto con los padres antes de tomar esa decisión.El diputado del Partido de la Esperanza, Manabu Terada, señaló que, al tratarse de una escuela pública, debe considerarse un cierto rango en lo que respecta a la carga financiera de los padres, publicó Japan Today.El director de la escuela respondió a las críticas a través de un comunicado en la web de la escuela, en la que esgrimió que tomó la decisión pensando en el futuro del centro.Con toda humildad, acepto las críticas de que la información ha sido insuficiente y no estuvo bien sincronizada, pero hablaré con los interesados", detalló.El uso de uniforme es obligatorio en la mayoría de escuelas públicas y privadas japonesas durante los estudios de primaria y secundaria y varía dependiendo de la estación y las asignaturas.Con información de EFE