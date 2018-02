Los corren de bar por usar la chamarra 'México is the shit'

Facebook /

El uso de la chamarra con la leyenda "México is the shit" sigue sembrando polémica. Recordemos que el año pasado hubo varios tuiteros enojados que al ver a usuarios de esta prenda que se ofendieron mucho, escribe Daily Trend.Y aunque el significado de la frase ha sido explicado un montón de veces la polémica chamarra sigue causando estragos.El fin de semana pasado un joven de Baja California denunció a través de su cuenta de Facebook que en la cervecería Transpeninsular, en Ensenada, lo corrieron a él y a su novia del lugar por traer puesta la chamarra."Qué onda carnales, aquí en el Transpeninsular la gente me está corriendo por mi chamarra, por lo que dice", cuenta Eliu Linho en un video, donde además se ve a otros asistentes aplaudir la acción de la cervecería.Eliu escribió en su post de Facebook: "La sociedad que nos gobierna hoy en día, es la que nos destruye por su ignorancia. Te agradecemos por tu no “hospitality” Cervecería Transpeninsula."Hasta el momento, la cervecería no se ha pronunciado sobre este caso y tampoco ha ofrecido disculpas.El diseñador mexicano Anuar Layón, creador de esta chamarra ha explicado su significado para evitar malas interpretaciones.En todas las chamarras viene impreso un "manifiesto" sobre el significado. Lo que la chamarra quiere decir es que México es chido, es cool, grande, que lo hecho en México es lo máximo.Aunque sí, la palabra "shit" ha dado lugar a muchas malas interpretaciones.Y contrario a la cervecería, la marca de la chamarra sí le respondió a Eliu mediante un comunicado publicado en Facebook donde lamentan que el bar haya tomado esas medidas.¿Tú qué opinas? ¿Te gusta la chamarra?