Patinadora deja pezón al descubierto en Olimpiada de Invierno

Gabriella Papadakis vivió su “peor pesadilla” durante la prueba del programa corto de danza sobre hielo junto a su pareja, Guillaume Cizeron, en los Juegos de Pyeongchang.Los dos bailarines franceses patinaban por primera vez en su carrera en el hielo olímpico cuando, desde los primeros segundos de su baile, a Gabriella se le soltó la parte superior del vestido, sostenido por dos correas muy delgadas, dejando al descubierto uno de sus senos.Fue un momento muy embarazoso para la patinadora francesa.La parte superior del vestido de baile, en tonos verdes y amarillos con flecos, se le soltó por el lado izquierdo: “Mi peor pesadilla sucedió”, dijo Papadakis, con lágrimas en los ojos debido a la emoción tras la prueba.“Sucedió en los primeros segundos del programa, me dije que no tenía otra opción, que teníamos que continuar, y eso es lo que hicimos. Podemos estar muy orgullosos porque pudimos hacer una gran actuación a pesar de lo sucedido”, añadió.“No me pude quitar de la cabeza el incidente durante todo el programa. Sucedió durante el ‘twizzle’ (serie de pasos giratorios) porque cuando te das la vuelta, es difícil mantener el vestido totalmente sujeto”, añadió por su parte Cizeron.No obstante, era imposible que los dobles campeones del mundo (2015 y 2016) y cuatro veces campeones de Europa interrumpieran su ejercicio por el incidente, ya que tal decisión les habría costado cinco puntos.Al contrario, demostraron tener un enorme temple al continuar con aparente normalidad.“No conozco a ninguna otra chica que hubiera sido capaz de terminar el ejercicio de esa manera, con la parte superior completamente destapada. Tiene nervios de acero”, señalaba su entrenador, Patrice Lauzon.“Ella todavía está en estado de ‘shock’, pero es increíble que bajo toda esa presión y con lo que sucedió, no le haya afectado a su programa”, insistía.De este modo, las esperanzas de los dos bailarines franceses de subir al escalón más alto del podio no han desaparecido.Acreditados con 81.93 puntos, Papadakis y Cizeron están a 1.74 puntos de Virtue y Moir, autores de un excelente programa corto valorado con un récord mundial (83.67 puntos, contra 82.68).