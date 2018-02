Olvidan esponjas quirúrgicas dentro de mujer y 6 años después se da cuenta

Associated Press /

A una mujer le dejaron dos esponjas quirúrgicas en el abdomen de una mujer durante al menos seis años, según un nuevo informe en el New England Journal of Medicine y CNN.La mujer no identificada, de 42 años, fue a una clínica de atención primaria en Japón, diciendo que había experimentado hinchazón durante tres años, según el informe, publicado este miércoles.Una tomografía computarizada de su abdomen mostró dos masas con cuerdas. Un procedimiento quirúrgico llamado laparotomía confirmó la presencia de dos esponjas de gasa que se habían adherido al epiplón del paciente (un pliegue de tejido que conecta el estómago con otras estructuras abdominales) y el colon.Los autores concluyeron que las esponjas probablemente fueron olvidadas después de una cesárea. La mujer había tenido dos cesáreas, una seis años antes y otra nueve años antes, pero no está claro cuál resultó en los artículos retenidos. Ella no tenía ninguna otra cirugía abdominal o pélvica, según el Dr. Takeshi Kondo, médico de medicina general en el Hospital de la Universidad de Chiba y autor principal del informe."El paciente recibió dos cesáreas en la misma clínica ginecológica", dijo Kondo. "Aunque conoce al cirujano y le dijo (sobre) los cuerpos extraños retenidos, el cirujano no admitió su error debido a la falta de pruebas claras".Después de la extracción de las esponjas, los síntomas del paciente se resolvieron, y ella fue dada de alta cinco días después.Muchos, pero no todos los hospitales y clínicas japoneses realizan imágenes del abdomen antes de cerrar una herida quirúrgica para garantizar que no queden elementos dentro del paciente, dijo Kondo.