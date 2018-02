Captan a cura mientras se droga y desea una prostituta

Agencias |

Un vicario de la Iglesia All Saints, en New Ham, Londres, Inglaterra, inhala cocaína, fuma crack y expresa su deseo de contratar los servicios de una prostituta, en un controvertido video obtenido por el periódico ‘The Sun’.Stennett Kirby, de 64 años, hace todo esto desde la comodidad de su casa, mientras se relaja en un sofá con un amigo.Además, en la grabación se le ve mirando una película pornográfica y confiesa que le “excita” verla.“Ojalá pudiera contratar una prostituta. Si tuviera dinero, lo haría. Sólo me quedan 10 libras (250 pesos)”, dijo Stennett Kirby