La gente ahora usa aguacates para proponer matrimonio

Sin duda alguna, el aguacate se ha infiltrado en absolutamente todos los aspectos de nuestras vidas. Desde los avocado toasts hasta las mascarillas, los tratamientos para el cabello y la joyería hecha con semillas del aguacate, el oro verde nos ofrece productos para todos los gustos. Y ahora, el aguacate se ha colado también en un gran momento en la vida de las parejas: las propuestas de matrimonio.Si no estás seguro de la utilidad de usar un aguacate como cajita para esconder el anillo, piensa en las siguientes ventajas. En primer lugar, no hay manera de que tu amada/o sospeche que traes una pieza de joyería muy cara en tu bolsa de aguacates. En segundo lugar, cuando abras la fruta, tu pareja seguramente estará maravillada por tu creatividad, lo cual es una muy buena forma de comenzar una larga vida juntos. Finalmente, si todo sale mal, al menos podrán disfrutar un último brunch juntos.Con las fotos que hay en Instagram, no está claro si esta tendencia va en serio o es solamente un montaje para hacer que la gente odie aún más a los millenials. Todo parece haber comenzado con la cuenta de Instagram Food Deco, que posteó una foto con la leyenda "Etiqueten a a alguien que piensen que deba dar el anillo así", a lo que obviamente, la gente respondió y comentó con entusiasmo.Además de todo, sabemos que hay al menos una persona que ha aceptado un anillo dentro de un aguacate recientemente. El pasado Día de San Valentín, Taylor Selby decidió dar el sí luego de que su novio (en la foto de abajo) se arrodillara y sacara un aguacate de su bolsillo.Si están pensando adoptar la idea, no les podemos garantizar éxito, pero les suplicamos que por favor usen un aguacate fresco. Abrir un aguacate magullado y café con un diamante adentro probablemente no enviaría el mensaje correcto.