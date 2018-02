Afirmaba que el veganismo curaba el cáncer; muere por esta enfermedad

Mari López, una famosa youtuber que afirmaba que el veganismo curaba el cáncer murió a causa de esa enfermedad.Mari López, quien realizaba con su sobrina el videoblog Mari y Liz, le dijo a sus seguidores a través de un video que estaba libre de cáncer solo 90 días después de que dejara de consumir alimentos de origen animal.Pero este jueves 22 de febrero, su sobrina Liz informó en un video publicado en Youtube que su tía murió en diciembre como consecuencia del cáncer.Sin embargo, y pese a que científicamente está comprobado que ni el veganismo ni ningún otro régimen alimenticio cura el cáncer, Liz afirmó que las complicaciones en la salud de su tía se deben a que en sus últimos días, su mamá, quien cuidaba de Mari, la alimentaba con carne."Mi madre le compraba hamburguesas y cosas así, y no quería comerlas, pero después de un tiempo simplemente estaba de acuerdo con eso. Cuando cedes demasiadas veces, terminas diciendo lo que sea. Siento que eso fue lo que causó los problemas", dijo Liz.En sus videos, Mari también anunció que había suspendido el tratamiento médico contra el cáncer de mama, pues afirmaba que su estilo de vida la curaría."Es mi elección, he estado bien, no he muerto, no he llegado al hospital... Voy a continuar en este camino de naturalización", dijo Mari en el momento, "Se acabó, estoy curada, lo siento en mi espíritu y en mi cuerpo", dijo Mari en uno de sus videos.Mari también afirmaba que el veganismo la había curado del 'lesbianismo' que padecía antes de dejar de comer carne.*Con información de Daily Mail