La nueva moda en maquillaje: cejas cola de pez

Instagram se ha convertido en una de las plataformas principales en el ámbito de la belleza. Los looks inesperados con colores pasteles (unicornio) y demás fantasías se extienden en todo el mundo, pero también aparecen otras tendencias inesperadas. Como prueba, la última moda que arrasa las redes sociales: ceja de cola de pez.Como se puede ver en las imágenes, consiste en afeitar una línea diagonal muy fina de la ceja y maquillar la cola del pez hacia arriba, con un delineador.Pero ¿dónde nace esta tendencia? El origen es incierto, lo que sí se sabe es quién ha extendido esta moda: la gurú de belleza Huda Katan . La influencer, especializada en belleza y maquillaje , compartió una fotografía con la ceja de cola de pez en su rostro, junto a otras bloggers. Huda aseguró que se trataba de una imagen editada y que ella no se había rapado la ceja para conseguir ese look.Aun así, esta tendencia ya ha dado la vuelta al mundo. La galería publicada por Huda Katan cuenta con más de 259 mil likes en Instagram y, en esa misma red social, podemos encontrar decenas de chicas que han imitado este look. ¿Te atreverías a hacerte la ceja de cola de pez?