Violan narcos a Mhoni Vidente

Tomada de Internet /

Seguramente esto no lo vio venir.Mhoni Vidente sufrió terriblemente por una predicción que le hizo a una bailarina erótica que era novia de un narcotraficante, al parecer al delincuente no le gustó lo que ella vio y terminó violando a la psíquica.“Yo atiendo a una bailarina que salía con un narco en Monterrey. Y al momento que le echo las cartas a la teibolera, le digo que él andaba con otra. Y se enoja el señor”, confió Mhoni a la cadena Telemundo.Más adelante en la entrevista, la ahora celebridad narra como ocho hombres, que acompañaban al narco, entraron a su hogar y cometieron el ultraje.“Van y me tumban la reja de mi casa y me sacan ocho (homres). Me violaron entre siete u ocho porque te quitan la ropa para bañarte porque me hice del baño del susto y dijeron ‘ay, de aquí somos’ y ni modo”, concluyó.Mhoni Vidente es sin duda sinónimo de precisión a la hora de hablar del futuro, tanto así que le destapó el embarazo a Anahí, a Ninel Conde y a otras, pero también se ha equivocado, y en entrevista con Suelta la Sopa confió lo que hace cuando esto pasa.“Cuando me equivoco, lo primer que hago es voltear al cielo, y (digo) gracias Dios, por equivocarme, ahí me doy cuenta que Mhoni Vidente sigue siendo un ser humano”. (Con información de TV y Novelas)