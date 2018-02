Suegro borracho besa a la novia durante la boda e inicia una pelea

Ciudad de México– Una pareja recién casada celebrara su matrimonio en la provincia de Jiangsu, China, cuando el padre del novio decidió besar a su nuera y desató una pelea entre los presentes.En el video se observa a la novia, vestida de rojo, caminar sobre un escenario a lado de su suegro, que viste camisa oscura. Mientras el hombre va diciendo unas palabras, toma a la joven de la espalda y la besa frente a la sorpresa de todos los invitados.El hombre no suelta a su nuera y continúa besándola, pese a los gritos de los presentes. Unos segundos después inició una pelea entre miembros de ambas familias por lo sucedido.El video se viralizó rápidamente en las redes sociales de China, por lo que las familias lanzaron un comunicado pidiendo que no se hiciera negativo el video.'El suegro, que tomó mucho en el gran día de su hijo, realmente se arrepiente de sus acciones’, informó The Mirror.