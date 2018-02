'Despacito, te lo vamos a meter todito', expresó Maduro

El pasado martes, durante su inscripción a la reelección presidencial, el mandatario Nicolás Maduro emitió un mensaje a sus seguidores que destacó por realizar una versión de "Despacito", canción de Luis Fonsi y el reguetonero Daddy Yankee.Maduro improvisó su propia interpretación de "Despacito" dedicada a Henry Ramos Allup, líder de la oposición.Además de confundir el estribillo "Despacito" con "Suavecito", el presidente venezolano dejó una versión peculiar del tema."¿Cómo es la canción? Suavecito, te lo voy a decir Ramos Allup, Suavecito, para que entre despacito y te entre bien la idea que he descrito", cantó el mandatario. "Así como dice esa canción: Despacito, te lo vamos a meter todito, 10 millones de votos por el buche".Esta no es la primera vez que Nicolás Maduro utiliza el tema de Fonsi con fines políticos, pues en julio de 2017, el chavismo usó una versión para hacer propaganda a la Asamblea Nacional Constituyente, el órgano legislativo que sustituye a la Asamblea Nacional Bolivariana.En esa ocasión, Fonsi reclamó en redes sociales el uso de su canción: "En ningún momento se me ha consultado, ni yo he autorizado el uso o el cambio de la letra para fines políticos, mucho menos en medio de la deplorable situación que vive un país al que quiero tanto como es Venezuela", de acuerdo con Publimetro.Las elecciones en Venezuela se realizarán el próximo 22 de abril, antes de lo previsto.