Mujer graba y denuncia a su acosador

Saltillo, Coahuila– Sucedió en un camión de la Ruta 9 en Saltillo, Coahuila. Una joven grabó con su teléfono celular a un hombre a quien acusó de tocarla y acosarla sexualmente cuando la unidad de transporte urbano iba vacía.“Al abordar la ruta 9 en (la calle) Acuña, este señor se fue a sentar a mi lado, (me senté hasta atrás, en una de las esquinas) a pesar de que había muchos lugares vacíos. Durante el trayecto iba rozándose y aprovechando los baches para recargarse”, narra la presunta víctima en un mensaje publicado en Facebook, acompañando al video con el que denuncia el hecho.En el post, la mujer agrega que pensó cambiarse de lugar, pero desistió a esta idea porque el hacerlo implicaría pasar por encima del sujeto.“Yo pensé que si me cambiaba de lugar sería peor porque tendría que pasar sobre él al intentar salir. Cuando lo caché con su mano en mi pierna le pedí que se cambiara de lugar y le reclamé por lo que había hecho”, advierte.Antes de bajar del camión, la joven sacó su teléfono móvil para grabar al individuo:“Este es el señor que intentó tocarme, se fue a sentar a mi lado cuando todo el camión estaba vacío”, dice la presunta víctima en el video, en ese momento el hombre le arrebata el celular y la amenaza: “Si sigues chingando te ‘quiebro’ el celular”.Segundos después, se escucha que un joven le pide de favor al acusado que le regrese el teléfono a la señorita. La publicación en Facebook termina de la siguiente forma:(Por cierto, me decía que solo me iba a regresar mi celular si borraba el vídeo ya que "él tiene a su esposa").